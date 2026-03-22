وزير خارجية اليابان: إطلاق سراح أحد مواطنينا المحتجز في إيران منذ يونيو

أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو أنه تم إطلاق سراح مواطن ياباني كان محتجزا في إيران منذ شهر يونيو الماضي، وذلك دون الإشارة إلى أسباب اعتقاله.

وقال موتيجي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - إنه تم الإفراج عن هذا المواطن الياباني يوم الأربعاء الماضي بعد مطالبة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإطلاق سراحه.

وأضاف وزير الخارجية الياباني أنه يعمل من أجل إطلاق سراح مواطن ياباني آخر محتجزا أيضا في إيران في أقرب وقت ممكن، وذلك مع الحفاظ على التواصل مع عائلته.

بدورها، قالت وزارة الخارجية اليابانية إنه تم إعادة المواطن المفرج عنه إلى اليابان عبر أذربيجان بدعم من السفارة اليابانية في إيران.