اجتماع حاسم للكابينت.. نتنياهو يبحث تطورات الحرب على إيران ولبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيعقد اجتماعًا اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات الحرب على كل من إيران ولبنان، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

استمرار العمليات العسكرية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ ذكرت التقارير أن الاجتماع يأتي في توقيت حساس، مع استمرار العمليات العسكرية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، ما يفرض على القيادة الإسرائيلية تقييم الموقف واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المرحلة المقبلة.

السيناريوهات المحتملة للتصعيد

ومن المتوقع أن يناقش الكابينت السيناريوهات المحتملة للتصعيد، سواء على الجبهة الشمالية مع لبنان أو في ما يتعلق بالمواجهة مع إيران، إلى جانب بحث تداعيات العمليات العسكرية على الأمن الداخلي والوضع الإقليمي.

التحركات السياسية والعسكرية

ويُعد هذا الاجتماع من أبرز التحركات السياسية والعسكرية في إسرائيل خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والتحديات الأمنية المتزايدة، وسط ترقب لما قد يسفر عنه من قرارات قد تؤثر على مسار الأحداث في المنطقة.