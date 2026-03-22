حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 23 مارس 2026 طقسًا متباينًا بين دفء نهارًا وبرودة ليلاً، مع فرص لسقوط أمطار في بعض المناطق، في مشهد جوي متغير يعكس استمرار تأثيرات تقلبات الطقس على أغلب أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا

تشير التوقعات إلى أن الصباح الباكر سيكون باردًا، مع شبورة مائية تمتد من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا، خاصة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.



ومن المتوقع أن تظهر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة خلال اليوم.



كما قد تسقط أمطار خفيفة على مناطق صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها بنسبة 20% تقريبًا إلى مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة أيضًا.

نشاط الرياح وتأثيره

تكون الرياح نشطة على بعض المناطق، خاصة في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، مع إثارة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة ويستلزم الحذر أثناء التنقل.



درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستشهد تفاوتًا بين النهار والليل، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 23 درجة، الصغرى 12 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة

سوهاج: العظمى 25 درجة، الصغرى 11 درجة

قنا: العظمى 29 درجة، الصغرى 15 درجة

أسوان: العظمى 33 درجة، الصغرى 17 درجة

ويلاحظ ارتفاع الحرارة في جنوب الصعيد خلال النهار، بينما يسود برودة ليلية عامة على معظم الأنحاء.

نصائح للمواطنين

في ظل هذه الأجواء المتقلبة، تنصح الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء.





كما يُنصح قائدي المركبات بالانتباه إلى شبورة الصباح في المناطق المحددة، واتخاذ الحيطة عند تنقلاتهم في المناطق الصحراوية خلال نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

كما يوصى بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري، خاصة للمناطق المتوقع هطول الأمطار فيها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمواطنين في مناطق شمال الصعيد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.