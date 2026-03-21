رغم الطقس السيئ .. إقبال على الحدائق والرحلات النيلية بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، توافد المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحديقة، إلى جانب الرحلات النيلية بكورنيش النيل، إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات، مع تحسين مستوى النظافة في الحدائق والمتنزهات العامة، والشوارع والميادين الرئيسية، وكورنيش النيل، لضمان استقبال الزوار في أجواء مناسبة، وتقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم خلال الاحتفالات.

ويقضي الآلاف من الأهالي بأجواء عيد الفطر المبارك من خلال الرحلات النيلية في نهر النيل – فرع رشيد، حيث يقضون أوقاتًا مميزة على متن المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، كما يشاركون في العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل الملاهي، مراكب التنزه، حديقة الحيوان، جلسات التصوير (فوتو سيشن)، سينما 9D، والمطاعم، مما يوفر لهم أجواء احتفالية مميزة على ضفاف النيل.