الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان وحدة الموقف المصري الأردني وضرورة خفض التصعيد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي ، إن الملك عبدالله الثاني قدّم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيده الله على الشعبين المصري والأردني، وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وأعرب الرئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، موجّهًا التهنئة للملك عبدالله وللشعب الأردني بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيًا للمملكة الأردنية دوام الاستقرار والنماء والازدهار.
وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن، وأهمية تكامل الجهود العربية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي هذا السياق، استعرض الرئيس نتائج جولته الخليجية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت في إدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة وضرورة احترام سيادتها واستقرارها.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن، حيث شدد الزعيمان على أهمية الحفاظ على زخم التعاون القائم في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين خاصة في ظل ما يشهده النظام الإقليمي من تحديات وتطورات متسارعة.