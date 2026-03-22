القيادة الأمريكية تكذب طهران: لا صحة لإسقاط F-15 ونفذنا 8000 طلعة دون خسائر

نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة ما تردد عن إسقاط إيران لطائرة مقاتلة من طراز F-15، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تتعدى كونها "إشاعة" لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت في بيان عاجل أنها نفذت أكثر من 8000 طلعة جوية ضمن العمليات الجارية، مشددة على أن إيران لم تنجح في إسقاط أي مقاتلة أميركية حتى الآن، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني،إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.