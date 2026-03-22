أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

يعد الكشري من الأكلات الشهية الشهيرة التى يتم تناولها في احتفالات عيد الفطر المبارك فهو من الأكلات الشعبية في مصر ويشعر الأشخاص بالشوق لها بعد الانقطاع عن تناولها في شهر رمضان الكريم بسبب زيادتها للشعور بالعطش.

نعرض لكم طريقة عمل الكشري للشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكشري

أرز مصري

مكرونة مسلوقة اسباجيتي ومرمرية

شعرية

زيت قلي البصل

عدس منقوع

ماء

ملح

بصل أبيض شرائح

دقيق

نشا

زيت

للدقة:

زيت قلي البصل

ثوم مفروم

خل

ليمون

ماء

ملح

كمون

كزبرة

للصلصة:

ثوم مفروم

خل

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

مكعب مرقة

صلصة طماطم

طريقة عمل الكشري

عفري البصل في الدقيق والنشا ثم حمر بها في زيت ساخن واخرجيه منه بمصفي ثم اتركيه جانبا

حمري الشعرية مكان زيت قلي البصل ثم ضعي العدس المنقوع ثم الأرز و قلبي جيدا ثم ضيفي مكعب المرقة و الماء و الملح و الكمون وقلبي قليلا ثم عطيه واتركيه حتى النضج.

في طاسة على النار بها زيت شوحي الثوم مع القليل من الملح والكمون والكزبرة ثم ضيفي عليهم الخل و اللبمون والماء وتقدم مع الكشري.

لعمل الصلصة شوحي الثوم مع الزيت ثم يضاف الطماطم المفرومة ثم الخل و مكعب المرقة ثم ضيفي عصير الطماطم و صلصة الطماطم و اتركيه حتى النضج

لعمل الشطة اخلطي زيت قلي البصل مع الشطة و الصلصة و الملح وتوضح في زجاجة أو بولة صغيرة عند التقديم .