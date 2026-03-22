إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري على أحد الطرق السريعة بين قريتي الهنداو والعوينة، نتيجة انقلاب دراجة نارية أسفر عن إصابة 3 اشخاص وهم: محمد عربي عبده، 16 عامًا، عربي محمد عبد العليم، 20 عامًا، الحسن أحمد محمد عثمان، 19 عامًا من قرية الهنداو.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.