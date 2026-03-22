فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

يعد الترمس من أشهر أنواع التسالي التى يتم تقديمها في احتفالات عيد الفطر المبارك وهو غني بالبروتين والتريبتوفان، بالإضافة إلى كونه مصدراً جيداً للألياف والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد.





ووفقا لما ذكره موقعtuasaude تشمل الفوائد الصحية الرئيسية لحبوب الترمس ما يلي:

خفض الكوليسترول الضار

تساعد حبوب الترمس على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وذلك لغناها بالألياف التي تقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء ومع مرور الوقت، يساعد ذلك على تنظيم مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

تعزيز نمو العضلات



بفضل احتوائها على نسبة عالية من البروتين والحديد، يمكن أن تساعد حبوب الترمس في نمو العضلات وتعافيها من خلال المساعدة في تحسين نقل الأكسجين والقدرة على التحمل البدني مع دعم تكوين خلايا العضلات.

الوقاية من مرض السكري



تساعد الألياف الموجودة في حبوب الترمس على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات من الطعام. يدعم هذا التأثير حساسية الأنسولين وقد يساعد في الوقاية من مقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان



تحتوي حبوب الترمس على مركبات الفلافونويد والأحماض الفينولية والكاروتينات، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا السليمة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف الموجودة في حبوب الترمس تدعم توازن الميكروبات المعوية ووظيفة الأمعاء المنتظمة، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.



إدارة الوزن



تحتوي حبوب الترمس على نسبة عالية من الألياف، مما يبطئ عملية الهضم ويساعد على تعزيز الشعور بالشبع، مما يسهل التحكم في وزن الجسم.

كما أنها تتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الشعور بالجوع بين الوجبات، ودعم فقدان الوزن التدريجي والصحي.



الوقاية من فقر الدم



تساعد حبوب الترمس على الوقاية من فقر الدم لاحتوائها على الحديد، وهو معدن أساسي لإنتاج خلايا الدم الحمراء كما أنها توفر الإيزولوسين، وهو حمض أميني يدعم تكوين الهيموجلوبين.

لتحسين امتصاص الحديد، يوصى بتناول حبوب الترمس مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الجوافة أو الجرجير أو الكاجو، لأن فيتامين سي يعزز امتصاص الحديد النباتي.

تخفيف الإمساك



تعتبر حبوب الترمس مصدراً ممتازاً للألياف، مما يساعد على زيادة حجم البراز وتحفيز حركة الأمعاء، مما يجعل التبرز أسهل ويمنع الإمساك.

تحسين المزاج والنوم



تحتوي حبوب الترمس على التربتوفان ، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم المزاج والنوم والقلق والذاكرة.

كما أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يدعم وظائف الجهاز العصبي، ويحسن المزاج، وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

دعم صحة العظام



يُعدّ الترمس غنياً بالفوسفور والمغنيسيوم، اللذين يلعبان دوراً هاماً في تكوين العظام والحفاظ عليها كما تساعد هذه المعادن على تنظيم مستويات هرمون الغدة الدرقية وفيتامين د ، وكلاهما ضروريان لعظام قوية وصحية.

تقوية جهاز المناعة



يُعدّ الترمس مصدراً جيداً للزنك ، وهو معدنٌ يُساهم في نموّ خلايا المناعة ووظائفها السليمة وهذا يُساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى التي تُسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

تعزيز التئام الجروح



تحتوي حبوب الترمس على الليوسين والفالين والإيزولوسين، وهي أحماض أمينية تدعم تكوين الأنسجة الجديدة والأوعية الدموية والكولاجين ، مما يعزز التئام الجروح.

كما يدعم الزنك الموجود في حبوب الترمس عملية تخليق الكولاجين، وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد الجلد على الشفاء بشكل أكثر فعالية.

دعم صحة الجلد والشعر



بفضل محتواها من الزنك، تساعد حبوب الترمس على الحفاظ على صحة البشرة من خلال مكافحة الجذور الحرة ومنع الشيخوخة المبكرة. كما يدعم الزنك نمو الشعر وإصلاحه وتقويته، مما يساعد على الحد من تساقطه.

تعمل البروتينات الموجودة في حبوب الترمس على تعزيز تماسك البشرة ومرونتها، مما يساعد على منع الترهل والتجاعيد والخطوط الدقيقة.