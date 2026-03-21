في عيد الأم.. وزير العمل يحيّي كل امرأة عاملة: تصنع الأجيال وتشارك في صناعة التنمية

في عيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام ،يتقدم وزير العمل حسن رداد بخالص التهنئة والتقدير إلى كل امرأة عاملة في مصر، وإلى كل أمٍ تجمع بين رسالة الحياة في بيتها، ورسالة البناء في موقع عملها، فتمنح الوطن من صبرها وجهدها كما تمنح أبناءها من قلبها وحنانها.

وقال الوزير إن الأم العاملة تمثل نموذجًا مُلهمًا للعطاء والتوازن بين المسؤوليات، فهي مدرسةٌ للقيم، وركيزةٌ أساسية في مسيرة التنمية، وشريكٌ أصيل في بناء المجتمع وصناعة المستقبل...وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المرأة العاملة وتعزيز حقوقها في بيئة عمل لائقة وآمنة، تقديرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة الإنتاج وترسيخ قيم العمل والاجتهاد.

وأكد وزير العمل أن كل أم عاملة تستحق في عيدها كل كلمات الامتنان والاعتزاز، لأنها تكتب كل يومٍ بجهدها قصة نجاح جديدة للوطن، وتصنع من عطائها جسورًا من الأمل نحو غدٍ أفضل.

وأنهي حديثة قائلا: كل عامٍ وكل أمٍ عاملة بخير…

وكل عامٍ وعطاء المرأة المصرية عنوانٌ للعمل والحياة.