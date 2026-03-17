قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يؤكد: بتوجيهات الرئيس.. تكامل الدولة والمجتمع المدني يعزز الرعاية

تعبئة كراتين المواد الغذائية
تعبئة كراتين المواد الغذائية
حنان توفيق

بدعوة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، في تعبئة كراتين المواد الغذائية من مقر مبادرة "المنفذ"، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك في عدد من قرى ومحافظات الجمهورية، وذلك في إطار دعم جهود العمل الأهلي وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ود.مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وهاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث اصطحبوا الوزير في جولة داخل مقر المبادرة، واطلع على مراحل تجهيز كراتين المواد الغذائية وآليات توزيعها على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير عن سعادته البالغة بالتواجد داخل مقر المبادرة، وما لمسه من روح إنسانية وتطوعية تعكس عمق ثقافة التضامن لدى المجتمع المصري، خاصة في شهر رمضان الذي تتجلى فيه قيم الرحمة والتكافل بين أبناء الوطن...وأكد الوزير، في تصريحات له، أن ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من مبادرات إنسانية وتنموية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع منظمات العمل الأهلي الجاد، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.. وأضاف أن مبادرة "المنفذ" تعد نموذجا متميزا للعمل التطوعي المنظم، خاصة مع ما تضمه من أفكار مبتكرة مثل "متحف شهر رمضان"، الذي يوثق تطور احتفال المصريين بهذا الشهر الكريم عبر السنوات، ويستعرض أهم العادات والتقاليد المصرية المرتبطة به، إلى جانب أبرز المسلسلات والأغاني والفوازير والإعلانات الرمضانية التي شكلت جزءا من ذاكرة المجتمع المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والتحالفات التنموية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز من ثقافة المشاركة المجتمعية ويكرس مفهوم العمل الجماعي لخدمة المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى زمزم، إن المؤسسة حريصة على تعزيز التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والدولة المصرية وأيضا القطاع الخاص، موضحا أن زيارة وزير العمل لمبادرة المنفذ تأتي كرسالة للأهمية التي توليها الدولة المصرية لجهود المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف، أن المؤسسة استهدفت توزيع 5 ملايين وجبة إطعام خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية، و100 ألف علبة كحك ضمن عدد من الكراتين لتوزيعها خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات قوية مكنتها من الوصول لتلك الأسر في مختلف القرى والنجوع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

