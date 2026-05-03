إستبعاد برتغالي وسويسري وإفريقي من تدريب الأهلي| تفاصيل مثيرة

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي استبعاد 3 أسماء من تدريب القلعة الحمراء في قادم الأيام.

وكانت أنباء ترددت عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية فى الدوري الممتاز عن إجراء إدارة القلعة الحمراء محاولات للتوصل إلي إتفاق ودي لرحيل الدانماركي ييس توروب من تدريب المارد الأحمر.

وأفاد مصدر مطلع أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على استبعاد الثلاثي البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري رينيه فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من خلافة الدانماركي ييس توروب لتدريب الفريق.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل الدنماركي ييس توروب بعد انتهاء الموسم الحالي حيث لم يقدم المردود المطلوب منه وقدم نتائج سيئة على غير المتوقع في ظل توفير كافة الإمكانيات له.

وخرج الأهلي من بطولة كأس عاصمة مصر إلى جانب خروجة من بطولة أبطال إفريقيا للموسم الحالي على يد الجيش الملكي المغربي في مباراة الإياب التي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعدما أحرز انتصارًا هامًا على الزمالك بنتيجة 3-0 ما جعله ينافس على بطولة الدوري المصري من جديد.