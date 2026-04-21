حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ضربة بلعمري تربك الحسابات.. كيف يعيد ييس توروب توازن الأهلي في صراع الدوري؟

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري

في توقيت لا يحتمل أي تعثر.. تلقى الأهلي ضربة موجعة قد تعيد رسم حساباته في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري المصري الممتاز بعد تأكد غياب الظهير الأيسر يوسف بلعمري في مرحلة تبدو الأكثر حساسية هذا الموسم حيث تتداخل حسابات اللقب مع اختبارات فنية معقدة تنتظر الفريق الأحمر.

إصابة بلعمري سبقت مواجهتين قد تحددان ملامح موسم كامل أمام بيراميدز والزمالك في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة على القمة. 

هذا الغياب لا يمثل مجرد نقص عددي بل خسارة لعنصر أساسي في توازن الفريق خاصة في مركز الظهير الأيسر الذي يعتمد عليه الأهلي كثيرًا في بناء اللعب والتحولات الهجومية.

توروب أمام اختبار حقيقي

ويجد المدير الفني ييس توروب نفسه أمام أول اختبار حقيقي لإدارته الفنية تحت الضغط فالتعامل مع غياب لاعب مؤثر في هذه المرحلة لا يتعلق فقط باختيار بديل بل بإعادة ضبط المنظومة بالكامل بما يتناسب مع طبيعة كل مباراة.

وسيكون توروب الذي يميل إلى التنظيم والانضباط التكتيكي مطالبًا بإيجاد حلول لا تخل بتوازن الفريق خاصة أن المباريات المقبلة لا تحتمل المغامرة أو التجريب.

الحلول المتاحة

وتبدو الخيارات أمام الجهاز الفني محدودة لكنها تحمل أبعادًا فنية مختلفة منها الاعتماد على أحمد نبيل كوكا يمنح الفريق مرونة تكتيكية نظرًا لقدراته الدفاعية ومهامه المتنوعة لكنه قد يقلل من الفاعلية الهجومية على الجبهة اليسرى.

في المقابل يمثل الدفع بمحمد شكري خيارًا أكثر هجومية لكنه قد يفتح مساحات دفاعية في مباريات تحتاج إلى أعلى درجات التركيز.

المعادلة هنا ليست في اختيار لاعب بديل فقط بل في كيفية توظيفه داخل منظومة متكاملة وهو ما سيحدد شكل أداء الأهلي في المواجهات الحاسمة.

مفتاح الحل

أحد السيناريوهات الأقرب يتمثل في إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق بحيث لا يتحمل البديل وحده عبء غياب بلعمري.

قد يلجأ توروب إلى تقليل اندفاع الظهير الأيسر هجوميًا مع منح الجناح المقابل حرية أكبر أو الاعتماد على محور ارتكاز يغطي المساحات خلف الظهير.

هذا التعديل التكتيكي قد يمنح الفريق توازنًا أكبر خاصة في مباريات من نوعية القمة التي تُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة وليس بالسيطرة المطلقة.

إدارة المباريات

الأزمة الحالية تفرض على توروب التفكير في إدارة المباريات وليس فقط إعدادها فتوقيت التبديلات قراءة مجريات اللقاء والقدرة على التكيف مع سيناريوهات مختلفة كلها عناصر ستكون حاسمة في ظل الغيابات.

كما أن الضغط الجماهيري والإعلامي سيضيف بُعدًا نفسيًا للموقف ما يتطلب هدوءًا في القرارات وثقة في العناصر المتاحة.

صراع اللقب

في ظل تصدر الزمالك وتقارب النقاط مع بيراميدز لم يعد أمام الأهلي رفاهية فقدان أي نقاط فكل مباراة باتت بمثابة نهائي وأي خطأ قد يكلف الفريق الكثير في سباق يبدو من الأكثر اشتعالًا في السنوات الأخيرة.

غياب بلعمري يزيد من صعوبة المهمة لكنه في الوقت ذاته قد يكون فرصة لإثبات عمق قائمة الفريق وقدرته على التعامل مع الأزمات.

