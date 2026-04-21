جدو: عودة المصابين قد تنقذ بيراميدز من موقعة الأهلي.. والزمالك “في الانتظار”

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن تفاصيل صعبة يعيشها الفريق في الفترة الحالية، في ظل تزايد الإصابات بين اللاعبين، وذلك خلال مداخلته ببرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر.

وأكد جدو ، أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة، مشيرًا إلى أن الإصابات "كتير وتقيلة"، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، خاصة أمام الزمالك والأهلي.

وأوضح أن الإصابة الأبرز كانت من نصيب مصطفى فتحي، الذي تعرض لإصابة قوية في الترقوة، قد تبعده لفترة طويلة، وربما تؤثر على فرص لحاقه بالبطولات الدولية المقبلة، في ضربة موجعة للفريق.



وعن موقف محمد الشيبي، أشار جدو إلى أن اللاعب سيخضع لتقييم طبي وفني بعد مشاركته في التدريبات، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن مشاركته أمام الزمالك لم يُحسم بعد.

وأضاف المدرب العام ، أن قائمة الغيابات تضم عددًا من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم وليد الكارتي، فيستون ماييلي "زلاكة"، مصطفى فتحي، وأسامة مرعي، إلى جانب غيابات سابقة مثل رمضان صبحي ومحمد حمدي، وهو ما يزيد من صعوبة المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بموعد عودة المصابين، أبدى جدو تفاؤله بإمكانية لحاق بعض اللاعبين بمواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيزهم في أسرع وقت ممكن، بينما تظل فرص مشاركتهم أمام الزمالك أقل نسبيًا.

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهات قوية في مشواره بالدوري، وسط تحديات كبيرة بسبب الغيابات، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار حقيقي لإيجاد الحلول والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة.