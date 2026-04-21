راحة قصيرة للأحمر.. موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري الممتاز، وذلك بعد قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين.

وجاء قرار المدرب الدنماركي ييس توروب بإراحة اللاعبين، في إطار الحرص على تجهيزهم بدنيًا وذهنيًا قبل خوض اللقاء المنتظر، الذي يمثل محطة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الاثنين الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين.

وتُبث المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة واحدة من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على سموحة بنتيجة 2-1 في آخر ظهور له بالمسابقة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج، وهو ما يعزز من آماله في مواصلة النتائج الإيجابية.

كما واصل الفريق الأحمر تحضيراته من خلال مباراة ودية قوية، حقق خلالها الفوز على فريق زد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب التتش، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل المباريات الحاسمة المتبقية في الموسم.