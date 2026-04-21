شوبير: الأهلي يمر بحالة قلق وتسريبات الأخبار تثير الجدل

وجّه أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، تعليقًا على قرار تخفيض عقوبة الحارس محمد الشناوي من 4 مباريات إلى مباراتين، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة سيراميكا كليوباترا.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن الأهلي كان يتميز سابقًا بدرجة عالية من الانضباط والسرية، وهو ما كان محل تقدير دائم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في تسريب الأخبار داخل النادي، سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة، مؤكدًا أن الفريق يعيش حالة من القلق في الوقت الحالي.



وأضاف أنه زار مقر النادي خلال اليومين الماضيين لمتابعة الأجواء عن قرب، مشيرًا إلى وجود ثقة في الإدارة، لكن في المقابل هناك تساؤلات داخل النادي حول أسباب تذبذب نتائج فريق الكرة هذا الموسم.



وأكد أن نتائج كرة القدم تظل العامل الأبرز داخل الأهلي، وأن الفوز ينعكس بشكل مباشر على باقي الألعاب، داعيًا إلى تقليل إصدار البيانات الرسمية حتى لا تفقد قيمتها، وبما يتناسب مع تاريخ النادي وهيبته.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد الشناوي لاعب مهم في صفوف المنتخب الوطني، وأن المدير الفني حسام حسن يعتمد عليه بشكل أساسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى، معتبرًا أن الجدل المثار حول الواقعة أكبر من حجمها الحقيقي.