شوبير : هناك حالة قلق في الأهلي والبيانات تفقد قيمتها

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الفترة الحالية داخل النادي الأهلي تشهد فترة قلق كبيرة بعد خسارة سيدات كرة السلة أمام سبورتنج في الكأس، وقبلها خسارة الرجال أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة.

وأضاف شوبير ، خلال تصريحات إذاعية : هناك حالة قلق وعندما تواجدت في النادي رغبة في معرفة الأجواء والكل يتساءل عما حدث في الموسم الحالي كرويا .

وأوضح : نتائج كرة القدم في الواجهة والفوز بالمباريات والبطولات يسعد الجماهير وبجانبها الفوز ببطولات الألعاب الأخرى وماديا خسارة الكرة تؤثر على باقي الألعاب لانها تقوم بالصرف عليهم

واكمل : غياب الأهلي عن تحقيق بطولات أفريقيا والتأهل للأنتركونتيننتال وباقي البطولات الأفريقية والعالمية تسبب خسارة مالية ضخمة للنادي.

واختتم شوبير ، تصريحاته قائلا : رئيس النادي الأهلي منصب صعب وأسماء تاريخيه مؤثرة تولت المنصب ولكن كثرة البيانات تفقد قيمتها