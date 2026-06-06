ظلام تام في عز النهار.. موعد وتفاصيل الكسوف العظيم للشمس في 2026

في ظهر يوم صيفي من أغسطس 2026، سيشهد ملايين البشر حول العالم حدثاً استثنائيا قد لا يتكرر إلا مرات قليلة خلال العمر.

ففي لحظة خاطفة، سيختفي قرص الشمس بالكامل خلف القمر، ويتحول ضوء النهار إلى ظلام شبه تام، في مشهد مهيب يصفه علماء الفلك بأنه أحد أكثر العروض الطبيعية إثارة على كوكب الأرض.

مشهد كوني نادر يعيد الليل إلى السماء نهاراً

ومع اقتراب موعد الظاهرة، تتزايد حالة الترقب بين العلماء وهواة الفلك والسياح، استعداداً لمتابعة ما بات يُعرف بـ"الكسوف العظيم"، وهو أحد أبرز الأحداث الفلكية المنتظرة خلال العقد الحالي.

ماذا سيحدث عندما تختفي الشمس؟

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فيحجب قرصها بالكامل لفترة زمنية قصيرة، تاركاً الأرض تحت ظلاله.

وخلال تلك اللحظات النادرة، سيتحول النهار إلى ما يشبه الغسق أو الليل المبكر، وستنخفض مستويات الإضاءة بشكل ملحوظ، بينما تتراجع درجات الحرارة بصورة طفيفة في المناطق الواقعة ضمن مسار الكسوف الكامل.

وفي بعض المواقع، قد تظهر النجوم والكواكب في وضح النهار، فيما تتلألأ "الهالة الشمسية" أو الإكليل الشمسي حول القمر، وهو المشهد الذي ينتظره علماء الفلك لرصد تفاصيل لا يمكن مشاهدتها في الظروف الطبيعية.

دقيقتان و18 ثانية من الظلام الكامل

وفق الحسابات الفلكية، ستصل مدة الكسوف الكلي في بعض المناطق إلى نحو دقيقتين و18 ثانية، وهي فترة تبدو قصيرة زمنياً لكنها تمثل كنزاً علمياً للباحثين وفرصة استثنائية لعشاق السماء.

وخلال هذه الدقائق القليلة، ستعيش المناطق الواقعة داخل مسار الظل الكامل تجربة فريدة، حيث يتبدل المشهد الطبيعي بالكامل، وتتحول السماء الزرقاء إلى لوحة داكنة تتوسطها هالة مضيئة تحيط بالقمر.

حدث تاريخي لأوروبا بعد سنوات من الانتظار

يمثل كسوف 12 أغسطس 2026 أهمية خاصة للقارة الأوروبية، إذ سيكون أول كسوف كلي يمكن مشاهدته من أجزاء واسعة من أوروبا منذ عام 2015، وأول كسوف يعبر البر الأوروبي الرئيسي منذ عام 1999.

ولهذا السبب، تستعد مدن أوروبية عدة لاستقبال آلاف الزوار والباحثين الذين يخططون للسفر خصيصاً لمشاهدة الظاهرة من أفضل مواقع الرصد.

رحلة الكسوف من سيبيريا إلى البحر المتوسط

سيبدأ مسار الكسوف الكلي من المناطق الشمالية النائية في سيبيريا الروسية، قبل أن يتجه نحو شرق جرينلاند، ثم يعبر غرب أيسلندا، ويواصل رحلته فوق شمال إسبانيا، وصولاً إلى شرق جزر البليار في البحر المتوسط.

ويمثل هذا المسار واحداً من أكثر مسارات الكسوف إثارة خلال السنوات الأخيرة، نظراً لمروره بمناطق مأهولة بالسكان ومواقع يسهل الوصول إليها مقارنة ببعض الكسوفات السابقة.

جرينلاند وإسبانيا أفضل مقاعد المشاهدة

يتفق خبراء الفلك على أن بعض المواقع ستكون الأوفر حظاً لمتابعة الحدث الكوني بكل تفاصيله.

وتأتي منطقة "سكوريسبي سوند" في جرينلاند ضمن أبرز نقاط الرصد في العالم، نظراً لوقوعها في قلب مسار الكسوف الكامل.

أما في إسبانيا، فتتصدر مدن ليون وبورجوس وبلد الوليد قائمة الوجهات المفضلة لعشاق الفلك، حيث يمكن مشاهدة الكسوف في أفضل ظروف ممكنة.

تحدي غير متوقع الأفق قد يحرمك من المشهد

ورغم وضوح الظاهرة، يحذر علماء الفلك من أن اختيار موقع المشاهدة سيكون عاملاً حاسماً في الاستمتاع بالكسوف.

فالحدث سيقع في وقت متأخر من النهار، عندما تكون الشمس منخفضة بالقرب من الأفق الشمالي الغربي.

وفي بعض المناطق الإسبانية، لن يتجاوز ارتفاع الشمس بضع درجات فوق الأفق، ما يعني أن المباني أو الأشجار أو التلال الصغيرة قد تحجب المشهد بالكامل عن المراقبين إذا لم يختاروا مواقع مرتفعة ومفتوحة.

هل تشاهد مصر والدول العربية الكسوف؟

بالنسبة للمشاهدين في مصر ومعظم الدول العربية، فإن الخبر الأقل حماساً هو أن المنطقة لن تقع ضمن نطاق الرؤية الكاملة للكسوف.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن مصر والدول العربية ستكون خارج مسار الظل الرئيسي، مع احتمالات محدودة لظهور كسوف جزئي ضعيف للغاية في بعض المناطق البعيدة، وهو ما قد يجعل الظاهرة غير ملحوظة عملياً بالنسبة لمعظم السكان.

لماذا يطلق عليه "الكسوف العظيم"؟

لم يحصل كسوف 2026 على هذا اللقب من فراغ فإلى جانب امتداد مساره عبر عدة قارات ومناطق مأهولة، يجمع الحدث بين أهمية علمية كبيرة وفرصة نادرة لمشاهدة ظواهر فلكية لا تظهر إلا أثناء الكسوف الكلي، مثل الهالة الشمسية والتغيرات المفاجئة في الإضاءة والطقس.

كما أن ملايين الأشخاص سيتمكنون من متابعته مباشرة، ما يجعله أحد أكثر الأحداث الفلكية جذباً للاهتمام خلال السنوات الأخيرة.

تحذير مهم لا تنظر إلى الشمس مباشرة

ورغم جمال الظاهرة، يشدد علماء الفلك على ضرورة عدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون استخدام نظارات مخصصة ومعتمدة للرصد الشمسي.

فالأشعة الشمسية قد تتسبب في أضرار دائمة لشبكية العين حتى أثناء مراحل الكسوف الجزئي، لذلك ينصح الخبراء باستخدام وسائل الحماية المعتمدة فقط، أو متابعة الحدث عبر البث المباشر والمناظير المجهزة بمرشحات خاصة.

العالم على موعد مع لحظة استثنائية

في الثاني عشر من أغسطس 2026، ستتوقف ملايين العيون نحو السماء في انتظار لحظة تختفي فيها الشمس خلف القمر، ويخيم الظلام على النهار لدقائق معدودة.

وبين الدهشة العلمية وروعة المشهد الطبيعي، سيبقى "الكسوف العظيم" واحداً من أكثر الأحداث الكونية إثارة في هذا العقد، وفرصة نادرة لتذكير البشر بعظمة الكون واتساع أسراره التي لا تنتهي.