نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري

كشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن مفاجأة سارة للاعبي الزمالك بشأن مستحقاتهم، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفريق قبل استئناف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

وكتب حنفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"تقارير.. الزمالك يصرف دفعة من مستحقات لاعبيه قبل العودة إلى المباريات"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة النهائية من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام إتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراتي النهائي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة في نهائي البطولة الإفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر بينما يستضيف استاد القاهرة لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد في حين نجح اتحاد العاصمة في بلوغ المباراة النهائية عقب إقصاء أولمبيك آسفي.