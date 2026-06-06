وليد درويش يهدي برونزية أمم أفريقيا للناشئين إلى هاني أبو ريدة تقديرا لدعمه المنتخب

أهدى الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين في المغرب والمشرف على المنتخب، الميدالية البرونزية التي حققها الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت هذه اللفتة تقديرًا للدعم الكبير والمساندة المستمرة التي قدمها أبو ريدة للمنتخب طوال مشواره في البطولة، وهو ما ساهم في تحقيق إنجاز التتويج بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية القارية.

نجاح منتخب مصر للناشئين

وأكد وليد درويش أن النجاح الذي حققه منتخب الناشئين هو ثمرة العمل الجماعي داخل منظومة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيدًا بالدور البارز الذي لعبه هاني أبو ريدة في توفير الأجواء المناسبة للفريق وتذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين.

ويُعد حصول منتخب مصر للناشئين على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية خطوة مهمة في مسيرة الجيل الحالي، ويعكس التطور الذي يشهده قطاع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.