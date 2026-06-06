شوبير يكشف سبب قطيعته مع أيمن شوقي: صدمة عمري وخسرت واحدا من أعز أصدقائي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الخلاف الذي تسبب في انقطاع علاقته مع اللاعب السابق أيمن شوقي، بعد سنوات طويلة من الصداقة.

وخلال ظهوره في بودكاست «ابن كارك» مع الإعلامي كريم خطاب، تحدث أحمد شوبير عن كواليس الأزمة التي أنهت علاقته بأيمن شوقي، رغم ارتباطهما بصداقة امتدت لعقود داخل وخارج النادي الأهلي.

وقال شوبير: “خسرت واحد من أعز أصدقائي، كنت بحبه جدًا، بس حصلت قطيعة.. أيمن شوقي صدمة عمري”.

خلاف شوبير وأيمن شوقي

وأوضح أن الخلاف بدأ بعد انتقاله للعمل في قناة الأهلي، مؤكدًا أنه اشترط منذ البداية عدم تولي أي منصب إداري أو تقديم الاستوديو التحليلي حفاظًا على استمرار أيمن شوقي في موقعه، كما طالب إدارة القناة بالإبقاء عليه وعدم المساس بدوره.

وأشار شوبير إلى أنه وافق على تقديم عدد محدود من الاستوديوهات التحليلية بشكل مؤقت لإنقاذ الموقف بسبب ظروف العمل، مؤكدًا أنه حاول أكثر من مرة دعم استمرار أيمن شوقي، لكن الأخير اعتقد أن شوبير كان السبب في ابتعاده عن الاستوديو التحليلي.

وأضاف أن أيمن شوقي تحدث مع عدد من أصدقائهما المشتركين وأبلغه بأن شوبير هو من استحوذ على مكانه، رغم محاولات شوبير شرح الحقيقة كاملة له، إلا أنه لم يقتنع بروايته.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أنه اتخذ قرار القطيعة بنفسه لأول مرة تجاه شخص كان من أقرب أصدقائه، مشددًا على أن ذلك لن يمنعه من تقدير أيمن شوقي كلاعب كبير في تاريخ الأهلي، رغم انتهاء العلاقة بينهما.