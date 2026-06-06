كييزا يضع إدارة ليفربول أمام خيار حاسم بشأن مستقبله

ألمح الإيطالي فيديريكو كييزا إلى إمكانية مراجعة مستقبله مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته بالحصول على دور أكبر داخل الفريق واستعادة استمرارية المشاركة في المباريات.

وأوضح جناح الريدز، خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أنه مر بفترة صعبة على مستوى عدد الدقائق التي حصل عليها منذ بداية عام 2026، مؤكدًا أن طموحه في المرحلة المقبلة يتمثل في اللعب بصورة منتظمة.

وأشار كييزا إلى أنه تلقى اهتمامًا من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة ليفربول تمسكت باستمراره، معتبرة أنه عنصر مهم في قائمة الفريق آنذاك، بسبب احتياجات الجهاز الفني والظروف التي كان يمر بها الفريق.

وأكد الدولي الإيطالي أنه يكن احترامًا كبيرًا للنادي الإنجليزي، مشددًا على تقديره للدعم الذي وجده منذ انضمامه إلى صفوفه، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن فرصة تمنحه القدرة على المنافسة واستعادة أفضل مستوياته.

وأضاف أن ملف مستقبله سيُحسم عقب مشاركته في المعسكر الإعدادي للفريق بالولايات المتحدة، حيث يعتزم عقد جلسة مع مسؤولي النادي والمدرب الجديد أندوني إيراولا لمناقشة وضعه خلال الموسم المقبل.

وختم كييزا تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع خوض تحدٍ جديد إذا كان ذلك سيساعده على اللعب باستمرار، موضحًا أن هدفه الأساسي هو العودة إلى الواجهة سواء مع ناديه أو مع المنتخب الإيطالي خلال المرحلة القادمة.