وزير الأوقاف يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

يدين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف -بأشد عبارات الإدانة والاستنكار- الاعتداءات الإيرانية الأثيمة المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى دولة الكويت الشقيقة، التي ألحقت أضرارًا بعدد من الأعيان المدنية ذات الحرمة القانونية القاطعة، بما يشكّل انتهاكًا لسيادة البلدين الشقيقين.

العدوان الإيراني على دول الجوار

إن هذا العدوان الإيراني المتكرر على دول الجوار لا يقوم له سبب ولا يستقيم له مبرر؛ بل هو محض مخالفة لكل الأعراف والقوانين، ومساس خطير بحق الجوار، وتصعيد في غير محله ولا موضعه، ويزيد في التوترات وبواعث التصعيد في منطقة الخليج العربي خصوصًا والمنطقة عمومًا.

وحريٌّ بكل ذي عقل ودين أن يحفظ حق الجوار والأخوة، وأن يُعلي لغة الحوار والعقل، وألا يوزر من لا وزر له.

حفظ الله مملكة البحرين ودولة الكويت، وسائر الدول العربية.