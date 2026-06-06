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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448.. اعرف هتبقى يوم إيه

موعد إجازة رأس السنة الهجرية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية
إيمان طلعت

موعد اجازة رأس السنة الهجرية، أيام قليلة وتهل علينا رأس السنة الهجرية، ويكثر البحث عن إجابة سؤال: موعد إجازة رأس السنة الهجرية ومتى رأس السنة الهجرية 1448 ونرصد في هذا التقرير موعد رأس السنة الهجرية وأهم ما يتعلق بها في الشريعة الإسلامية.

موعد اجازة رأس السنة الهجرية 

سيكون موعد رأس السنة الهجرية يوم 17 يونيو الموافق يوم الأربعاء، ولكن مازالنا في انتظار اعلان رئاسة الجمهورية موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448

وتعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مؤسسات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

هل يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية؟

في حال صدور قرار بترحيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس، سيتمكن العاملون من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل:

الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة).
الجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية.
السبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

رأس السنة الهجرية

وأكدت دار الإفتاء أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وقالت: "وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر محرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ".

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