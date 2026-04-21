مصطفى عبده: الأهلي كيان كبير لا يزج به في صراعات أو بيانات لا تليق بقيمته وتاريخه

انتقد مصطفى عبده نجم الأهلي السابق، ما وصفه بالارتباك في إدارة المشهد الكروي المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا عدم رضاه عن طريقة إدارة الأزمات والقرارات التحكيمية والعقوبات.

وقال مصطفى عبده، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إن الأزمة الأخيرة “لم يكن لها أي داع”، مشيرا إلى أن ما حدث من اللاعب محمد الشناوي من مشادة مع الحكم أمر مرفوض تماما.

وأضاف أن العقوبة التي تم توقيعها على الشناوي تم تخفيضها من 4 مباريات إلى مباراتين بسبب تاريخه، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنظومة الكروية في مصر تعاني من عدم وضوح.

وأشار إلى أنه لا يعرف من يدير المشهد الكروي، متسائلا: “هل هي رابطة الأندية أم اتحاد الكرة؟ ومن يقرر العقوبات ومن ينفذها؟”، مؤكدًا أن الصورة العامة للقرارات الأخيرة لا تعكس وجود نظام واضح.

وتطرق إلى الجدل التحكيمي حول بعض القرارات داخل المباريات، مشيرًا إلى اختلاف الآراء بشأن بعض الحالات التحكيمية، وما صاحبها من جدل واسع بين الأندية.

وأكد أن القرارات الأخيرة تفتقد إلى التفعيل والعدالة على جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأندية يجب أن تعامل بنفس المعايير دون استثناءات.

وقال مصطفى عبده إن ما حدث مؤخرا كان أكبر من اللازم موضحًا أن النادي الأهلي كيان كبير ولا يحتاج إلى ردود أفعال مبالغ فيها أو بيانات ضد الإعلاميين.

وشدد على أن اسم النادي الأهلي أكبر من الدخول في تفاصيل خلافات إعلامية، مؤكدًا أن الكيان يجب أن يكون فوق أي جدل.

من جانبه، سأله الإعلامي إبراهيم فايق عن سبب هذا الرأي، ليرد مصطفى عبده أن النادي الأهلي كيان كبير محليًا وقاريًا وعربيًا، ولا يجب أن ينشغل بردود الأفعال أو البيانات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الكروية في مصر بشكل عام غير راضٍ عنها، بسبب تعدد الآراء وغياب وضوح القرارات وتوحيدها.

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
