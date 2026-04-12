مصطفى عبده يفتح النار على ثنائي الأهلي: إمام عاشور «بيمن علينا».. وزيزو أقل من صفر

فتح مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، النار على ثنائي الفريق إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، بسبب أدائهما خلال المباريات الماضية، وذلك عقب فوز الأهلي المثير على سموحة بنتيجة 2-1 في الدوري.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور بيمن علينا عشان يلعب، وأداؤه لا يليق على الإطلاق، وأنا أدي له صفر من عشرة على أدائه، وبالنسبة لزيزو، فهو أقل من صفر، ولم يظهر في المباراة اليوم، ولم يكن له أي دور على الإطلاق."

وحقق النادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، امس السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.