ميرا أندريفا تصنع التاريخ في باريس.. بطلة رولان جاروس بعمر 19 عاما

في ليلة استثنائية على ملعب فيليب شاتريه، نجحت الروسية الشابة ميرا أندريفا في دخول التاريخ بعد تتويجها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جاروس”، لتتحول من موهبة صاعدة إلى بطلة جراند سلام في عمر 19 عامًا فقط.

وجاء تتويج أندريفا بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا شوالينسكا بنتيجة مجموعتين دون رد (6-3) و(6-2)، في مواجهة فرضت خلالها اللاعبة الروسية سيطرتها منذ اللحظات الأولى وحتى حسم اللقب.

أصغر لاعبة تحصد لقب الفردي للسيدات

وبهذا الإنجاز أصبحت أندريفا أصغر لاعبة تحصد لقب الفردي للسيدات في باريس منذ الأسطورة مونيكا سيليش، التي توجت باللقب في عام 1992 وهي في عمر 18 عامًا، ما يضع النجمة الروسية في مصاف أبرز المواهب الصاعدة في عالم التنس.

بداية أندريفا مع بطولات الجراند سلام

وكانت بداية أندريفا مع بطولات الجراند سلام قد انطلقت من نفس الملاعب عام 2023، عندما ظهرت لأول مرة عبر التصفيات لتنجح في الوصول إلى الجدول الرئيسي، قبل أن تواصل تطورها اللافت بوصولها إلى الدور نصف النهائي في نسخة لاحقة، مؤكدة أنها مشروع بطلة قادمة بقوة.

وتتدرب اللاعبة الروسية تحت قيادة المدربة الإسبانية السابقة كونتشيتا مارتينيز، التي كانت وصيفة بطولة رولان جاروس عام 2000، في علاقة تدريبية لافتة انتهت اليوم بتفوق التلميذة على معلمتها داخل أحد أعرق ملاعب التنس في العالم، ورفع كأس “سوزان لنجلن” في سماء باريس.