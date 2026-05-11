فريق الحسن يتألق في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ويحصد 27 ميدالية متنوعة

واصل أبطال فريق مؤسسة الحسن كتابة سطور جديدة من التألق في منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، بعدما نجح لاعبو ولاعبات المؤسسة في حصد 27 ميدالية متنوعة خلال البطولة وسط أداء قوي ومستويات مميزة عكست حجم التطور الكبير الذي يعيشه الفريق.

وشهدت البطولة ظهورا لافتا لأبطال المؤسسة في منافسات الفردي والزوجي حيث فرض اللاعبون أنفسهم بقوة على منصات التتويج، ليؤكدوا المكانة المميزة التي أصبحت تحتلها المؤسسة في لعبة تنس الطاولة.

ونجح فريق مؤسسة الحسن بقيادة خالد عبد السلام المدير الفني للفريق في حصد 13 ميدالية مختلفة بمنافسات الفردي جاءت بواقع ذهبيتين و4 فضيات و7 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الثنائي وفاء أحمد وشيماء أحمد بعدما قدمتا مستويات قوية طوال المنافسات ونجحتا في حسم اللقب عن جدارة.

كما حصد الفضية كل من مروان رمضان وإيهاب فطير وعلا محمود وفتحية عبد المؤمن بينما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق محمد رأفت وحازم وائل ولمار محمد ومي مصطفى وسامية عمار وسما أحمد وجنة محمد.

ولم يتوقف تألق لاعبي المؤسسة عند منافسات الفردي فقط بل امتد بقوة إلى منافسات الزوجي بعدما نجح الفريق في حصد 14 ميدالية متنوعة.

وحصل على الذهبية كل من محمد رأفت وإيهاب فطير وشيماء أحمد وجنة محمد فيما جاءت الفضيات عن طريق عصام محمود وحسن عيد وعلا محمود وسامية عمار وسما أحمد.

أما البرونزيات فكانت من نصيب حازم وائل ومصطفى العربي وفتحية عبد المؤمن ومنال أحمد ووفاء أحمد ليؤكد الفريق تفوقه الكبير في مختلف الفئات والمنافسات.