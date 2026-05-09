انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية

انسحبت لاعبة التنس الايرانية هنا شعبان من إحدى مباريات نهائي الجولة العالمية للتنس المقامة في تركيا، رفضا لمواجهة لاعبة تمثل الكيان الصهيوني، في موقف لاقى إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الايرانية.



ووصفت تقارير إيرانية الخطوة بأنها تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قرار اللاعبة جاء انطلاقًا من موقف إنساني ومبدئي، كما تداولت منصات إعلامية تصريحات تشيد بموقف هنا شعبان، معتبرة أن الرياضة لا تنفصل عن القضايا الإنسانية الكبرى.

وأثار قرار اللاعبة الايرانية تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث اعتبر كثيرون أن انسحابها يحمل رسالة دعم واضحة للقضية الفلسطينية، ويعكس تمسك بعض الرياضيين العرب بمواقفهم تجاه الأحداث الجارية في المنطقة.