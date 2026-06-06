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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الطاقة الأمريكي: أسعار الوقود ستنخفض قريبا

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
أ ش أ

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم السبت، إن الارتفاع في أسعار الوقود الناتج عن الحرب مع إيران سيكون مؤقتًا.

وأضاف رايت: "لا يمكن معرفة الإطار الزمني بدقة، لكن في أسوأ الأحوال فإن الأمر سيستمر لأسابيع، وليس لأشهر"، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وكان من المقرر أن يظهر رايت في ما لا يقل عن 3 برامج حوارية سياسية صباح غد الأحد، في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح للصحفيين، اليوم السبت، بأن أسعار الوقود "ستنخفض بسرعة كبيرة"، مشيرًا إلى أن إزالة ما وصفه بأنه تهديد أمني من جانب إيران سيسهم في ذلك، واصفًا إيران بأنها "سرطان كبير على وجه الأرض".

وقال رايت إن "الطاقة ستتدفق قريبًا" عبر مضيق هرمز، مرجعًا ارتفاع الأسعار إلى "حالة عدم اليقين المرتبطة باحتمال تحول الوضع إلى أزمة طويلة الأمد"، مضيفًا: "لكن ذلك لن يحدث".

وقال رايت إن إدارة ترامب كانت تعمل على إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي تراجع إلى نحو 60% من إجمالي سعته البالغة 714 مليون برميل بنهاية عام 2025.

كما أكد رايت أن البنية التحتية لصناعة النفط الإيرانية ليست هدفًا للهجمات الأمريكية، مضيفًا: "لا توجد خطط لاستهداف صناعة النفط الإيرانية أو صناعة الغاز الطبيعي الإيرانية أو أي جزء من قطاع الطاقة الإيراني".

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي أنه في حال وقوع أي ضربات على مثل هذه المنشآت، فإنها ستكون "مستودعات وقود محلية مخصصة لتزويد المركبات بالوقود".

وزير الطاقة الأمريكي أسعار الوقود إيران

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