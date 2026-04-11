+90.. الأهلي يهزم سموحة 2-1 ويتمسك بحلم الفوز بالدوري| صور

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على فريق سموحة بنتيجة 2-1، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 24 من انطلاق اللقاء برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية.

وسجل هدف سموحة اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف للنادي الأهلي في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء برأسية رائعة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 44 ليحتل المركز الثالث بترتيب مجموعة حسم الدوري الممتاز، وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع والاخير.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سموحة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد عيد ومروان عثمان وطاهر محمد وحمزة علاء.

