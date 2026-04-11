الأهلي يتحرك لتعويض رحيل ديانج.. سيدريك جبو على رادار القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي

أليو ديانج
أليو ديانج
إسلام مقلد

يواصل النادي الأهلي تحركاته المكثفة استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الفريق واستعادة الهيمنة على الساحة المحلية وتعزيز حضوره القاري.

ووضعت إدارة الأهلي والجهاز الفني تدعيم خط الوسط على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد حسم رحيل المالي أليو ديانج إلى فالنسيا، حيث من المنتظر أن يبدأ مشواره مع الفريق الإسباني بداية من الموسم الجديد، ما يفرض ضرورة البحث عن بديل قوي قادر على سد الفراغ المنتظر.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير أبرزها موقع “أفريكا فوت” عن دخول الأهلي في سباق التعاقد مع الإيفواري سيدريك جبو، لاعب وسط النجم الرياضي الساحلي، والذي يقترب عقده من نهايته، ما يجعله هدفًا متاحًا نسبيًا خلال الميركاتو الصيفي.

ويقدم جبو مستويات مميزة في الدوري التونسي، حيث فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي الارتكاز بفضل قدراته على افتكاك الكرة والانضباط التكتيكي، إلى جانب أسلوبه العصري الذي يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة، وهو ما يتوافق مع احتياجات الأهلي في المرحلة المقبلة.

في المقابل، يسعى النجم الساحلي للحفاظ على خدمات لاعبه، حيث بدأ التحرك لتجديد عقده في ظل الاهتمام المتزايد من أكثر من نادٍ، ما ينذر بمنافسة قوية على الصفقة خلال الفترة القادمة.

ويمتلك اللاعب الإيفواري مسيرة احترافية متنوعة، إذ سبق له تمثيل الترجي الرياضي التونسي، قبل خوض تجربة أوروبية مع أوه لوفين، ثم الانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر مينيسوتا يونايتد، ما أكسبه خبرات متعددة على مستويات مختلفة.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 400 ألف يورو وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، وهو رقم في متناول الأهلي، وقد يساهم في تسريع وتيرة المفاوضات حال دخولها الإطار الرسمي.

قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة

