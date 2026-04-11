جراحة ناجحة لـ بلال عطية لاعب شباب الأهلي

أعلن هشام حنفى نجم النادي الأهلي السابق، نجاح جراحة بلال عطية لاعب الفريق الشاب، الذي خضع لها مؤخرًا.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بلال عطية يجري جراحة ناجحة لعلاج قطع غضروف الركبة"

وتعرض بلال عطية للإصابة على مستوى الركبة، خلال مشاركته رفقة فريق الأهلي مواليد 2007، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

الأهلي يواجه سموحة في الدوري

ويستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سموحة في إطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج، حيث تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة المحتدمة خلال المرحلة الحاسمة من البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، على أن تُنقل عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.