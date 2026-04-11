فتحي سند: أزمة مباراة الأهلي “كبرت زيادة”

تحدث الإعلامي فتحي سند عن أزمة التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن تعيين الحكام ليس هو سبب المشكلة.

وقال فتحي سند عبر تصريحات تلفزيونية: "تعيينات الحكام دي من اختصاص أوسكار رويز، وأنا مش شايف فيها مشكلة، جاي من ليبيا، جاي من جنوب أفريقيا، جاي من ورا الشمس.. أنا مش شايف إنه هو ده المشكلة.. هي مشكلة محمود وفا إيه؟ مشكلته إنه خد قرار دون أن يستدعيه الفار، يعني هو ما حسبش حاجة إلا والفار استدعاه، ولما الفار استدعاه أكد على قراره".

وتابع: "ملف الأزمة بتاع ماتش الأهلي وسيراميكا وصل لبعيد قوي، وأعتقد إنه لابد أن يغلق يوم الأحد بعد اطلاع مسؤولي الأهلي داخل لجنة الحكام، عشان مايتمش التداول والتناقش فيه لفترات طويلة".