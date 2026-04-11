الزمالك يكثف جهوده لزياده عدد الجماهير بمباراة شباب بلوزداد

يكثف نادي الزمالك تواصله مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة بحضور السعة الكاملة حوالي 70 ألف مشجع لمباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقررة يوم الجمعة المقبل

وافادت مصادر في نادي الزمالك أن مجلس إدارة الإدارة تقدم بطلب رسمي للأمن للحصول على السعة الكاملة لدعم الفريق كونه الممثل الوحيد للكرة المصرية حالياً في البطولة.

وذكرت أنه في العادة يتم السماح بأعداد تتراوح بين 30 إلى 50 ألف في هذه الأدوار، لكن النادي يضغط بقوة في اتصالات حاليا بخصوص زيادة عدد الجمهور ع الاقل 50 ألف مشجع

وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 31 ألف مشجع فقط في مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب بطولة الكونفدرالية.

وتم تخصيص مدرج “الثالثة شمال” بالكامل لجماهير الفريق الجزائري.

وأشارت المصادر إلى أن نادي الزمالك هناك حالة تحفظ واعتراض على القرار، خصوصا أن المباراة الفريق الماضية في بطولة الكونفدرالية أمام نظيره أوتوهو كانت بحضور 45 ألف مشجع.