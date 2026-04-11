بيراميدز يشعل الميركاتو.. هل ينجح في خطف أهداف الأهلي والزمالك؟

تتحرك إدارة نادي بيراميدز بقوة خلال الفترة الحالية من أجل وضع اللمسات الأولى على خطة صفقات الموسم الكروي الجديد في إطار سعيها لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة على رفع مستوى المنافسة محليا وقاريا خاصة مع اشتداد الصراع مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وفتحت إدارة بيراميدز ملف التعاقدات الصيفية مبكرًا حيث دخلت في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين الذين باتوا محط أنظار أندية القمة في الدوري المصري في محاولة واضحة لحسم الصفقات قبل دخول المنافسين في مراحل متقدمة من المفاوضات مستفيدة من استقرارها المالي وقدرتها على تقديم عروض قوية للاعبين المستهدفين.

3 صفقات كبرى على رادار الفريق السماوي

ويستهدف بيراميدز إبرام ثلاث صفقات كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في بناء فريق أكثر قوة وتوازنًا قادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد، خاصة بعد النجاحات التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة والتي جعلته طرفًا ثابتًا في سباق الألقاب.

أحمد عبدالقادر في قلب الصراع

وفي مقدمة الأسماء التي دخلت دائرة اهتمام بيراميدز اللاعب أحمد عبدالقادر المحترف في الدوري العراقي والذي كان أيضًا ضمن حسابات نادي الزمالك إلا أن الظروف الحالية التي يمر بها النادي الأبيض وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد فتحت المجال أمام بيراميدز للتحرك بشكل أسرع وأكثر جدية، مع تقديم عرض مالي مغرٍ قد يحسم الصفقة لصالحه.

ثنائي محلي وأفريقي على طاولة المفاوضات

كما يواصل بيراميدز مفاوضاته مع الثنائي محمود أوكا لاعب حرس الحدود والموريتاني ماتا ماجاسا لاعب زد إف سي حيث قطعت الإدارة شوطا مهما في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعبين ونادييهما في ظل رغبة قوية في تدعيم مراكز محددة داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعتمد بيراميدز في تحركاته الحالية على استراتيجية واضحة تقوم على حسم الصفقات مبكرًا، وتفادي الدخول في مزايدات متأخرة مع الأندية المنافسة، خاصة مع وجود اهتمام حقيقي من جانب الأهلي والزمالك بالثنائي المحلي المستهدف، وهو ما يرفع من سخونة المفاوضات ويجعل سوق الانتقالات أكثر اشتعالًا.

كما تسعى الإدارة إلى استغلال استقرارها الإداري والمالي في حسم الملفات التعاقدية بسرعة مقابل التحديات التي تواجه بعض الأندية الأخرى سواء على مستوى الأزمات المالية أو القيود الإدارية، وهو ما يمنح بيراميدز أفضلية نسبية في سباق التعاقدات خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات أكثر حسمًا من جانب إدارة بيراميدز، من أجل إنهاء الاتفاق مع اللاعبين المستهدفين بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان عن الصفقات فور الانتهاء من التفاصيل النهائية مع الأندية واللاعبين، في إطار خطة شاملة لإعادة تشكيل الفريق استعدادًا لموسم قوي ومليء بالتحديات.

وبذلك، يزداد الصراع اشتعالًا في سوق الانتقالات داخل الكرة المصرية مع دخول بيراميدز بقوة على خط المنافسة مع الأهلي والزمالك في سباق ثلاثي مثير على ضم أفضل العناصر المتاحة، ما ينذر بميركاتو صيفي ساخن ينتظره الجمهور بشغف كبير.