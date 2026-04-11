تغريدة نارية.. خامنئي يصف مقتل كمال خرازي بـ«وصمة عار»
ترامب: سنعرف قريباً إذا كانت المفاوضات تجري بحسن نية أم لا
تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس
نصائح عاجلة من الزراعة لتجنب التسمم بالفسيخ والرنجة
اشتباك ناري في جنوب لبنان.. إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله
الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026
مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الصباح
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد القيامة المجيد
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات
الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يشعل الميركاتو.. هل ينجح في خطف أهداف الأهلي والزمالك؟

بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعي

تتحرك إدارة نادي بيراميدز بقوة خلال الفترة الحالية من أجل وضع اللمسات الأولى على خطة صفقات الموسم الكروي الجديد في إطار سعيها لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة على رفع مستوى المنافسة محليا وقاريا خاصة مع اشتداد الصراع مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وفتحت إدارة بيراميدز ملف التعاقدات الصيفية مبكرًا حيث دخلت في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين الذين باتوا محط أنظار أندية القمة في الدوري المصري في محاولة واضحة لحسم الصفقات قبل دخول المنافسين في مراحل متقدمة من المفاوضات مستفيدة من استقرارها المالي وقدرتها على تقديم عروض قوية للاعبين المستهدفين.

3 صفقات كبرى على رادار الفريق السماوي

ويستهدف بيراميدز إبرام ثلاث صفقات كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في بناء فريق أكثر قوة وتوازنًا قادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد، خاصة بعد النجاحات التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة والتي جعلته طرفًا ثابتًا في سباق الألقاب.

أحمد عبدالقادر في قلب الصراع

وفي مقدمة الأسماء التي دخلت دائرة اهتمام بيراميدز اللاعب أحمد عبدالقادر المحترف في الدوري العراقي والذي كان أيضًا ضمن حسابات نادي الزمالك إلا أن الظروف الحالية التي يمر بها النادي الأبيض وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد فتحت المجال أمام بيراميدز للتحرك بشكل أسرع وأكثر جدية، مع تقديم عرض مالي مغرٍ قد يحسم الصفقة لصالحه.

ثنائي محلي وأفريقي على طاولة المفاوضات

كما يواصل بيراميدز مفاوضاته مع الثنائي محمود أوكا لاعب حرس الحدود والموريتاني ماتا ماجاسا لاعب زد إف سي حيث قطعت الإدارة شوطا مهما في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعبين ونادييهما في ظل رغبة قوية في تدعيم مراكز محددة داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعتمد بيراميدز في تحركاته الحالية على استراتيجية واضحة تقوم على حسم الصفقات مبكرًا، وتفادي الدخول في مزايدات متأخرة مع الأندية المنافسة، خاصة مع وجود اهتمام حقيقي من جانب الأهلي والزمالك بالثنائي المحلي المستهدف، وهو ما يرفع من سخونة المفاوضات ويجعل سوق الانتقالات أكثر اشتعالًا.

كما تسعى الإدارة إلى استغلال استقرارها الإداري والمالي في حسم الملفات التعاقدية بسرعة مقابل التحديات التي تواجه بعض الأندية الأخرى سواء على مستوى الأزمات المالية أو القيود الإدارية، وهو ما يمنح بيراميدز أفضلية نسبية في سباق التعاقدات خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات أكثر حسمًا من جانب إدارة بيراميدز، من أجل إنهاء الاتفاق مع اللاعبين المستهدفين بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان عن الصفقات فور الانتهاء من التفاصيل النهائية مع الأندية واللاعبين، في إطار خطة شاملة لإعادة تشكيل الفريق استعدادًا لموسم قوي ومليء بالتحديات.

وبذلك، يزداد الصراع اشتعالًا في سوق الانتقالات داخل الكرة المصرية مع دخول بيراميدز بقوة على خط المنافسة مع الأهلي والزمالك في سباق ثلاثي مثير على ضم أفضل العناصر المتاحة، ما ينذر بميركاتو صيفي ساخن ينتظره الجمهور بشغف كبير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

لبنان في دائرة النار.. لماذا تصعد إسرائيل عسكريًا؟

صورة أرشيفية

باحث سياسي: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد قد تؤثر على محادثات لبنان وإسرائيل

صورة أرشيفية

ترجيحات بمفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان..تفاصيل

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد