التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وبورنموث بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول بين أرسنال وبورنموث بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، والمقاومة على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

احرز جونيور كروبي الهدف الاول لـ بونموث في الدقيقه ال ١٧ من عمر المباراة.

و احرز فكتور غيوكيريس نجم ارسنال هدف التعادل في الدقيقه ٣٥ من ضربة جزاء.

وجاء تشكيل أرسنال ضد بورنموث كالتالي:

ـ حراسة المرمى: دافيد رايا.

ـ الدفاع: لويس سكيلي، ويليام ساليبا، جابرييل، وايت.

ـ الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، لوكاس هافيرتس.

ـ الهجوم: مادويكى، مارتينيلي، وفيكتور جيوكيرس.