مجموعة مصر في خطر؟.. جدل جديد حول مشاركة إيران في المونديال

عادت أزمة مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 إلى الواجهة مجددا بعد تطورات جديدة حسمت الجدل الدائر حول إمكانية نقل مبارياته خارج الولايات المتحدة قبل انطلاق البطولة المقررة في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

وحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موقفه بشكل نهائي، مؤكدًا تمسكه بإقامة مباريات المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية وفق الجدول المعتمد مسبقًا، ورافضًا مقترح نقلها إلى المكسيك لأسباب تنظيمية ولوجستية معقدة.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن فيفا أبلغها رسميا بعدم إمكانية نقل مباريات إيران إلى المكسيك مشيرة إلى أن تغيير أماكن المباريات في هذا التوقيت سيكون معقدًا للغاية ويتطلب ترتيبات ضخمة وهو ما يجعل القرار مستبعدًا في الوقت الحالي.

وكان وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيا مالي قد أثار الجدل في وقت سابق بعد تصريحاته التي أكد فيها استمرار المفاوضات مع فيفا لنقل مباريات المنتخب من الولايات المتحدة مشيرًا إلى أن مشاركة إيران ستظل محل تأكيد نهائي مرتبط بقرار الحكومة والاتحاد الدولي.

وأوضح الوزير أن المنتخب الإيراني يواصل استعداداته بشكل طبيعي لخوض منافسات البطولة، رغم حالة الجدل السياسي والتنظيمي المحيطة بالمشاركة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات التي ألقت بظلالها على ملف استضافة المباريات خاصة أن منتخب إيران سيخوض مبارياته في دور المجموعات ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصرال في مجموعة تعد من الأقوى والأكثر ترقبًا في البطولة.

وبذلك، يبقى المنتخب الإيراني ملتزما بالبرنامج الرسمي للمونديال، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات السياسية والتنظيمية خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الحدث العالمي.