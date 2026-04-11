ناقد رياضي: لجنة الحكام تنوي سحب الموبايلات من وفد الأهلي أثناء الاستماع لغرفة الفار

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، تطورات بشأن شكوى النادي الأهلي الى اتحاد الكرة بسماع المحادثة بين حكم الساحة والـ Var في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "لجنة الحكام تنوي سحب "الموبايلات" من وفد الأهلي الذي سيستمع لتسجيل غرفة الفار بين محمود عاشور ومحمود وفا وكذلك كل من سيتواجد بالغرفة، ومنحهم الحق في المشاهدة والاستماع والتدوين الكتابي فقط".

كان الأهلي قد ارسل شكوي الي اتحاد الكرة يطلب فيها سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، والتحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

وطالب الأهلي بالتحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.

وواصل الأهلي في تصعيده بتقدمه بعد ظهر أمس بشكوي الي لجنة الإنضباط والإخلاق بالإتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم المباارة بسبب تجاوزه في الثلاثي حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي.

وقال الأهلي في شكواه أن الحكم قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي، وتوجيه سباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.