تصعيد أهلاوي ضد الحكم محمود وفا بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا

واصلت إدارة النادي الأهلي خطواتها التصعيدية في أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة الاولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري.

كان الأهلي قد ارسل شكوي الي اتحاد الكرة يطلب فيها سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، والتحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

وطالب الأهلي بالتحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.

وواصل الأهلي في تصعيده بتقدمه بعد ظهر أمس بشكوي الي لجنة الإنضباط والإخلاق بالإتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم المباارة بسبب تجاوزه في الثلاثي حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي.

وقال الأهلي في شكواه أن الحكم قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي، وتوجيه سباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي الاهلي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونًا.