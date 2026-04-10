قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض يهتز .. إيران تشعل أزمة غير مسبوقة بين ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية
محافظ قنا: انتظام حركة القطارات على خط الصعيد بعد احتواء واقعة فنية في قطار بضائع
تصعيد أهلاوي ضد الحكم محمود وفا بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا
حافلة الزمالك تصل استاد نيلسون مانديلا استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية
في الجمعة العظيمة .. البابا تواضروس يبرز قوة المحبة والغفران في سر الصليب
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير
ما حكم بيع الأبحاث العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء توضح
أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وسموحة غدا في الدوري
مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر
إسبانيا: لن نسمح بتحويل لبنان إلى غزة أخرى.. ويجب تعليق التجارة مع إسرائيل
نزل 25 جنيهًا.. الذهب يسجل 7175 جنيهًا مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تصعيد أهلاوي ضد الحكم محمود وفا بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

واصلت إدارة النادي الأهلي خطواتها التصعيدية في أزمة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة الاولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري.

كان الأهلي قد ارسل شكوي الي اتحاد الكرة يطلب فيها سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، والتحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

وطالب الأهلي بالتحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.

وواصل الأهلي في تصعيده بتقدمه بعد ظهر أمس بشكوي الي لجنة الإنضباط والإخلاق بالإتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم المباارة بسبب تجاوزه في الثلاثي حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي.

وقال الأهلي في شكواه  أن الحكم قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي، وتوجيه سباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي الاهلي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونًا.

كرة قدم بطولة الدوري سيراميكا كليوباترا القرارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

حمزة العيلي ينفي مشاركته في مسلسل عنبر موت

شيلوه نويل جولي ابنة النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت

شيلوه جولي تخطف الأنظار مع أول ظهور لها في عالم الفن| شاهد

هيفاء وهبي

محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في جلسة 14 أبريل

بالصور

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار في الفرن.. شهية ومغذية

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد