أحمد سليمان: الأهلي يجني حاليًا عواقب ما حدث بسبب صفقة زيزو

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب تراجع مستوى النادي الأهلي في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

قال أحمد سليمان في تصريحات تلبفزيونية: “الأهلي يجني حاليًا مع حدث في صفقة زيزو، وهناك أزمة في أوضة اللبس بسبب التعاقدات”.

وتابع: “الأهلي السبب في تمرد زيزو على الزمالك اللي اتربى فيه، بسبب الأرقام التي عرضها الأهلي عليه ”.

وأضاف: “لا يوجد من يحاسب مجالس إدارات الأندية وكل واحد بيشتري على مزاجه، والأهلي بيدفع أمولًا بشكل غير طبيعي. زيزو وجد الصدر الحنين”.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنطلق المباراة اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”.