التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام سموحة في الدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنطلق المباراة اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”.



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

في خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: حسين الشحات - أشرف بن شرقي - أحمد مصطفى زيزو.