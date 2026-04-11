الليلة فى الدوري السعودي .. النصر يسعى لتأمين الصدارة.. وصراعات مشتعلة في القاع .. والنجمة فى مهمة شبه مستحيلة

تتجه الأنظار مساء السبت نحو منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين والتي تحمل في طياتها مواجهات قوية على مستوى القمة والقاع في ظل احتدام الصراع على اللقب وكذلك اشتعال معركة الهروب من الهبوط.

يخوض نادي النصر السعودي مواجهة مهمة خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على نادي الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران في لقاء تبدو فيه الأفضلية الفنية لصالح الفريق العاصمي.

ويدخل النصر المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات من أجل تأمين صدارته لجدول الترتيب خاصة بعد تقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه نادي الهلال السعودي إلى نقطتين فقط عقب خوض الأخير مباراة مقدمة.

ويأمل الفريق بقيادة المدرب خورخي خيسوس في استعادة الفارق النقطي مستفيدًا من الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة والتي عززت من حظوظه في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات.

وكان النصر قد قدم عرضًا قويًا في الجولة الماضية بعدما اكتسح منافسه بخماسية تألق خلالها الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأخدود.

طموح البقاء يشعل مواجهة الأخدود

على الجانب الآخر يخوض الأخدود اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

ورغم صعوبة المهمة يعول الفريق على الروح القتالية التي ظهر بها مؤخرًا تحت قيادة المدرب فتحي الجبال الذي نجح في تحقيق فوز مهم في أولى مبارياته ما أعاد الأمل للفريق في سباق البقاء.

التعاون يبحث عن التعويض والخلود للهروب

وفي مدينة بريدة يستضيف نادي التعاون السعودي نظيره نادي الخلود في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا لكلا الفريقين.

ويسعى التعاون صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر جولتين والحفاظ على موقعه في المربع المتقدم.

في المقابل يدخل الخلود اللقاء تحت ضغط كبير بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن حسابات الهبوط خاصة بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية.

صراع مراكز بين الحزم والفيحاء

وفي الرس يحتدم الصراع بين نادي الحزم وضيفه نادي الفيحاء في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 34 نقطة ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع الأهلي في الجولة الماضية بينما يأتي الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة ويأمل في استعادة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة.

النجمة في مهمة شبه مستحيلة

وفي مواجهة لا تقل أهمية يستقبل نادي النجمة نظيره نادي نيوم في لقاء مصيري لصاحب الأرض.

ويقبع النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط ويحتاج إلى معجزة كروية للبقاء حيث إن أي تعثر جديد قد يكتب نهاية مشواره رسميًا في دوري المحترفين.

في المقابل يعيش نيوم فترة مميزة بعدما حقق انتصارات لافتة في الجولات الأخيرة ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم أكثر في جدول الترتيب.