أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو
آخر أسبوع من شوال.. 18 نعمة تجعلك لا تفوت صيام الستة البيض
بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟
هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد؟.. الإفتاء توضح
مليون جنيه من المقتدرين أم تحويلات المغتربين؟ .. مقترحات برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة ديون مصر
"فخ الحرارة" يضرب القمح والبطاطس| نصائح عاجلة لتقليل الخسائر
تناولت حبتي غلة سامة.. فتاة تقدم على إنهاء حياتها في قرية بالدقهلية
قبل شم النسيم.. مفاجأة غير متوقعة فى سعر كرتونة البيض اليوم السبت
5 مقترحات برلمانية لسداد ديون مصر
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية
المفاوضات مهددة بالإلغاء رغم وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى باكستان.. ماذا حدث؟
أول طلب لوزير الخارجية الباكستاني بعد وصول الوفدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الليلة فى الدوري السعودي .. النصر يسعى لتأمين الصدارة.. وصراعات مشتعلة في القاع .. والنجمة فى مهمة شبه مستحيلة

النصر السعودي
النصر السعودي

تتجه الأنظار مساء السبت نحو منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين والتي تحمل في طياتها مواجهات قوية على مستوى القمة والقاع في ظل احتدام الصراع على اللقب وكذلك اشتعال معركة الهروب من الهبوط.

يخوض نادي النصر السعودي مواجهة مهمة خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على نادي الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران في لقاء تبدو فيه الأفضلية الفنية لصالح الفريق العاصمي.

ويدخل النصر المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات من أجل تأمين صدارته لجدول الترتيب خاصة بعد تقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه نادي الهلال السعودي إلى نقطتين فقط عقب خوض الأخير مباراة مقدمة.

ويأمل الفريق بقيادة المدرب خورخي خيسوس في استعادة الفارق النقطي مستفيدًا من الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة والتي عززت من حظوظه في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات.

وكان النصر قد قدم عرضًا قويًا في الجولة الماضية بعدما اكتسح منافسه بخماسية تألق خلالها الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأخدود.

طموح البقاء يشعل مواجهة الأخدود

على الجانب الآخر يخوض الأخدود اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

ورغم صعوبة المهمة يعول الفريق على الروح القتالية التي ظهر بها مؤخرًا تحت قيادة المدرب فتحي الجبال الذي نجح في تحقيق فوز مهم في أولى مبارياته ما أعاد الأمل للفريق في سباق البقاء.

التعاون يبحث عن التعويض والخلود للهروب

وفي مدينة بريدة يستضيف نادي التعاون السعودي نظيره نادي الخلود في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا لكلا الفريقين.

ويسعى التعاون صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر جولتين والحفاظ على موقعه في المربع المتقدم.

في المقابل يدخل الخلود اللقاء تحت ضغط كبير بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن حسابات الهبوط خاصة بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية.

صراع مراكز بين الحزم والفيحاء

وفي الرس يحتدم الصراع بين نادي الحزم وضيفه نادي الفيحاء في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 34 نقطة ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع الأهلي في الجولة الماضية بينما يأتي الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة ويأمل في استعادة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة.

النجمة في مهمة شبه مستحيلة

وفي مواجهة لا تقل أهمية يستقبل نادي النجمة نظيره نادي نيوم في لقاء مصيري لصاحب الأرض.

ويقبع النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط ويحتاج إلى معجزة كروية للبقاء حيث إن أي تعثر جديد قد يكتب نهاية مشواره رسميًا في دوري المحترفين.

في المقابل يعيش نيوم فترة مميزة بعدما حقق انتصارات لافتة في الجولات الأخيرة ليرتقي إلى المركز الثامن برصيد 39 نقطة ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم أكثر في جدول الترتيب.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

موجة حارة

الحرارة تكسر حاجز الـ35.. موجة حارة مفاجئة وتحذيرات من تقلبات خلال أيام

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الجنيه الذهب

نزل 80 .. الجنيه الذهب يتراجع لـ 57.52 ألف جنيه

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في السوق المحلي

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد