النصر السعودي يتصدر الدوري وجيسوس تحت النار.. انتقادات حادة للمدرب قبل الحسم

رغم تصدر نادي النصر السعودي جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بفارق 5 نقاط عن الوصيف، فإن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس يواجه موجة انتقادات متصاعدة، بسبب تراجع المستوى الفني للفريق في بعض الفترات.

وجاءت أحدث الانتقادات على لسان يوسف خميس، أحد رموز النادي، الذي أكد أن الأداء داخل الملعب لا يعكس حجم الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق، معتبرًا أن النتائج الإيجابية لا تحجب وجود خلل واضح في المنظومة الفنية.

كان النصر قد حقق فوزًا عريضًا على نادي النجمة السعودي بنتيجة 5-2 في الجولة 27، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة، متقدمًا على نادي الهلال السعودي والنادي الأهلي السعودي.

وأشار خميس إلى أن جيسوس مطالب بمراجعة أخطاء الدور الأول، التي تسببت في فقدان نقاط مهمة، مؤكدًا أن الاعتماد المفرط على النزعة الهجومية والدفاع المتقدم والضغط العالي، أدى إلى استقبال أهداف كان يمكن تفاديها.

كما لفت إلى وجود أخطاء متكررة على مستوى الانضباط والتمرير، خاصة في مواجهة الهلال، مشددًا على أن الفريق كان في حاجة ماسة لتلك النقاط في ظل احتدام المنافسة على اللقب.

واختتم أسطورة النصر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تصحيح المسار سريعًا، مع تبقي 7 جولات فقط على نهاية الموسم، حيث تصبح كل نقطة حاسمة في سباق التتويج.