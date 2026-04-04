الإشراف العام
رئيس التحرير
أرقام مرعبة ومنظومة تقترب من لقب دوري روشن.. كيف غير جيسوس وجه النصر السعودي ؟

في موسم يبدو مختلفًا بكل تفاصيله .. يواصل النصر فرض نفسه كأقوى المرشحين للتتويج بلقب دوري روشن السعودي ليس فقط بفضل نتائجه بل بسبب لغة الأرقام التي تعكس تطورا هائلا في الأداء الهجومي للفريق تحت قيادة المدرب جورجي جيسوس الذي نجح في تحويل " العالمي " إلى واحدة من أكثر المنظومات اكتمالا في المنطقة.

من يقرأ أرقام النصر هذا الموسم يدرك سريعا أن الفريق لا يعيش حالة تألق فردي بل يعتمد على منظومة جماعية متكاملة تتوزع فيها الأدوار الهجومية بشكل متوازن.

ويأتي جواو فيليكس في صدارة المشهد بعدما سجل 21 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة ليصل إلى 36 مساهمة تهديفية في تأكيد واضح على دوره المحوري كلاعب يصنع الفارق بين الخطوط.

وفي الوقت ذاته يواصل كريستيانو رونالدو تقديم أرقامه المعتادة بعدما سجل 24 هدفًا وصنع 5 أخرى بإجمالي 29 مساهمة مباشرة ليبقى العنصر الأكثر حسمًا داخل منطقة الجزاء والقادر على ترجمة أفضلية الفريق إلى أهداف في اللحظات الحاسمة.

تنوع الحلول

ولا تتوقف قوة النصر عند هذا الثنائي إذ يظهر كينجسلي كومان كأحد أهم مفاتيح اللعب على الأطراف بمساهمته في 22 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة بينما يواصل ساديو ماني تقديم الإضافة الهجومية بتسجيله 12 هدفًا وصناعته 7 أخرى.

كما يبرز دور أنجيلو جابرييل الذي أضاف 16 مساهمة تهديفية ليؤكد أن الفريق يمتلك تنوعًا حقيقيًا في مصادر الخطورة وهو ما يجعل إيقافه مهمة معقدة لأي منافس.

جيسوس.. مهندس المنظومة المتكاملة

هذا الزخم الرقمي لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج عمل فني واضح من جانب جيسوس الذي أعاد تشكيل هوية الفريق الهجومية. المدرب البرتغالي لم يكتفِ بتجميع النجوم بل نجح في توظيفهم داخل منظومة مرنة تعتمد على تبادل الأدوار والتحرك المستمر وخلق المساحات ما جعل النصر فريقًا يصعب التنبؤ بأسلوبه أو إيقافه.

جيسوس منح كل لاعب دورًا محددًا داخل المنظومة لكنه في الوقت نفسه أتاح حرية الحركة وهو ما خلق حالة من الانسجام والمرونة داخل الملعب انعكست بشكل مباشر على النتائج.

من الأرقام إلى النتائج

وتعكس المباريات الأخيرة وعلى رأسها الفوز الكبير على النجمة هذا التحول بشكل واضح حيث لم يعتمد الفريق على سيناريو واحد بل تنوعت أهدافه بين اللعب الجماعي والمهارات الفردية والاختراقات السريعة في صورة تؤكد أن الفريق بات يمتلك أكثر من حل هجومي داخل المباراة الواحدة.

الأرقام أيضًا تؤكد أن النصر لا يكتفي بالفوز بل يفرض أسلوبه على المنافسين وهو ما يظهر في قدرته على التسجيل بمعدلات مرتفعة مع الحفاظ على استقرار نتائجه ليصل إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب مبتعدًا عن أقرب ملاحقيه الهلال في مؤشر واضح على تفوقه خلال الموسم الحالي.

منظومة لا تعتمد على نجم واحد

وبينما تمثل أهداف رونالدو عامل الحسم يظل فيليكس هو العقل المدبر حيث يتحكم في إيقاع اللعب ويصنع الفرص في حين توفر الأجنحة السرعة والاختراق وهو ما يمنح الفريق توازنًا هجوميًا نادرًا.

هذه المعادلة جعلت النصر فريقًا لا يعتمد على لحظة فردية بل على منظومة كاملة قادرة على إنتاج الفرص وتحويلها إلى أهداف بشكل مستمر وهو ما يفسر استمراره في تقديم نفس الأداء القوي على مدار الموسم.

هل يحسم النصر اللقب مبكرًا؟

في النهاية يمكن القول إن ما يقدمه النصر هذا الموسم يتجاوز حدود النتائج إلى بناء مشروع فني واضح المعالم يعتمد على الأرقام كمرآة حقيقية للأداء داخل الملعب.

ومع استمرار هذا النسق يبدو أن الفريق يسير بثبات نحو التتويج مدعومًا بمنظومة هجومية تعد الأقوى في المسابقة وقادرة على حسم اللقب إذا حافظت على نفس الإيقاع حتى خط النهاية.

النصر دوري روشن السعودي جورجي جيسوس جيسوس كريستيانو رونالدو رونالدو

