بشكتاش يترقب الصفقة المجانية.. ساديو مانى فى اختبار الاختيار.. الاستمرار في النصر أم عودة أخيرة إلى أوروبا؟

تتجه الأنظار مجددًا نحو مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني في ظل حالة من الغموض تحيط بمصيره مع نادي النصر السعودي مع اقتراب نهاية الموسم الجاري وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده وهو ما فتح الباب واسعًا أمام احتمالات الرحيل وعودة اللاعب إلى الملاعب الأوروبية.

وبحسب تقارير إعلامية سنغالية فإن المفاوضات بين إدارة النصر وماني لا تزال متعثرة رغم إدراك النادي لقيمة اللاعب الفنية وخبراته الكبيرة الأمر الذي دفع عددًا من الأندية الأوروبية إلى مراقبة الموقف عن كثب في محاولة لاستغلال وضعه التعاقدي خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ آخر.

بشكتاش يترقب

ويأتي بشكتاش التركي في مقدمة الأندية المهتمة بخدمات اللاعب حيث يسعى إلى تدعيم صفوفه بعنصر هجومي يمتلك خبرة كبيرة على أعلى المستويات ويرى في ماني فرصة مثالية خاصة إذا أتيحت إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر وهو ما قد يمثل إضافة قوية للفريق على المستويين المحلي والقاري.

أرقام سادو مانى

ورغم تقدمه في العمر ووصوله إلى 33 عامًا لا يزال ماني يحتفظ بفعاليته داخل الملعب وهو ما تعكسه أرقامه مع النصر هذا الموسم إذ ساهم في 17 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة في مؤشر واضح على استمراره كلاعب مؤثر قادر على صناعة الفارق سواء من خلال تحركاته الهجومية أو خبرته في قراءة المباريات وصناعة الفرص لزملائه.

ولم يقتصر تألق ماني على المستوى المحلي فقط بل امتد أيضًا إلى الساحة الإفريقية بعدما توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية وهو ما أعاد تسليط الضوء على قدراته وأكد أنه لا يزال أحد أبرز نجوم القارة السمراء وقادرًا على العطاء في أعلى المستويات.

مسيرة رائعة

وتحمل مسيرة ماني الكثير من المحطات المميزة التي صنعت اسمه كواحد من أعظم لاعبي إفريقيا في العصر الحديث حيث بدأت رحلته الاحترافية في أوروبا عبر ميتز الفرنسي قبل أن يبرز بشكل لافت مع ريد بول سالزبورج ويحقق معه نجاحات محلية أكدت موهبته الكبيرة.

المحطة الأهم

لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر ساوثهامبتون حيث خطف الأنظار بسرعته ومهاراته قبل أن ينتقل إلى ليفربول المحطة الأهم في مسيرته والتي شهدت ذروة تألقه وتتويجه بعدة بطولات كبرى أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 2019 إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال فترته مع ليفربول شكل ماني أحد أضلاع الثلاثي الهجومي الشهير إلى جانب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو حيث لعب هذا الثلاثي دورًا محوريًا في إعادة الفريق إلى منصات التتويج وترك بصمة واضحة في تاريخ النادي والكرة الأوروبية.

وبعد تجربة ناجحة في إنجلترا خاض ماني تحديًا جديدًا مع بايرن ميونخ حيث توج بلقب الدوري الألماني قبل أن ينتقل إلى النصر ضمن موجة انتقالات كبرى شهدها الدوري السعودي باستقطاب عدد من النجوم العالميين.

مسيرة دولية

وعلى الصعيد الدولي يظل ماني رمزًا وطنيًا في السنغال بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 إلى جانب كونه الهداف التاريخي للمنتخب ومشاركته في عدة نسخ من كأس العالم ما يعكس قيمته الكبيرة وتأثيره الممتد داخل وخارج الملعب.

وفي ظل هذه المعطيات يقترب ماني من اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله بين الاستمرار في تجربته مع النصر ومواصلة رحلته في الدوري السعودي أو خوض تجربة جديدة في أوروبا قد تمثل الفصل الأخير في مسيرته الاحترافية.