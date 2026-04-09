اتحاد جدة يسقط أمام نيوم 4-3 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

تلقى فريق اتحاد جدة خسارة مثيرة أمام ضيفه نيوم بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأت المباراة بقوة من جانب نيوم، حيث سجل لوتشيانو رودريجيز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 3 و16. ورد يوسف النصيري بهدفين للاتحاد في الدقيقتين 38 و45، لينتهي الشوط الأول بتعادل مثير 2-2.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 49، قبل أن يعادل مهند آل سعد النتيجة لنيوم في الدقيقة 55. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، حسم علاء آل حجى اللقاء لصالح نيوم بتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 92.

شهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي أساسياً مع نيوم، في مواجهة خاصة مع المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي عاد مؤخراً بعد التعافي من الإصابة ليقود هجوم الاتحاد.

واستمر نيوم في تقديم عروضه القوية بعد فوزه الأخير على الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الماضية.

ترتيب الدوري السعودي

تجمد رصيد اتحاد جدة عند 45 نقطة في المركز السادس، بينما رفع نيوم رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثامن.

اتحاد جدة:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كارلو سيميش، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي، فابينيو، حسام عوار

الهجوم: ستيفن بيرجوين، روجر فيرنانديز، يوسف النصيري

نيوم: