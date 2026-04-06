النصر فى الصدارة| حصاد الجولة 27 من الدوري السعودي.. رونالدو يقترب من المئوية..وتوني يلاحق رقم السومة

مع دخول الموسم مراحله الحاسمة تتحول كل جولة في الدوري السعودي للمحترفين إلى ساحة مفتوحة لإعادة رسم ملامح الصراع ليس فقط على اللقب بل على الهوية الكروية لكل فريق.

ولم تعد المباريات مجرد 90 دقيقة تلعب داخل المستطيل الأخضر بل أصبحت انعكاسًا مباشرًا لمشروعات رياضية كبرى واستثمارات ضخمة وطموحات تتجاوز حدود المنافسة المحلية.

الجولة 27 جاءت كمرآة حقيقية لهذا المشهد المتصاعد حيث اختلطت فيها لغة الأرقام بقصص النجوم وتداخلت اللحظات الفردية الحاسمة مع صراعات جماعية محتدمة.

وشهدت الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين واحدة من أكثر الجولات إثارة هذا الموسم، بعدما حفلت بالأهداف، الأرقام القياسية، واللحظات الحاسمة التي أعادت تشكيل ملامح المنافسة سواء على القمة أو في وسط الجدول.

في هذه الجولة لم يكن التألق حكرا على فريق بعينه بل توزعت الأضواء بين أكثر من بطل فريق يسير بثبات نحو القمة متمثلا فى النصر تحت قيادة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو وآخر يرفض الاستسلام ومدرب يكتب اسمه بحروف من ذهب.. وبين هذا وذاك تظل الجماهير عنصرًا أساسيًا في المشهد تضيف للمدرجات روحًا لا تقل تأثيرًا عما يحدث داخل الملعب.

جولة غزيرة بالأهداف.. وإثارة لا تتوقف

بلغت الحصيلة التهديفية للجولة 28 هدفًا في مؤشر واضح على الطابع الهجومي الذي سيطر على مباريات الأسبوع بينها 4 أهداف جاءت من ركلات جزاء فيما لم تخل الجولة من التوتر بعدما أشهر الحكام 3 بطاقات حمراء كان أبرزها من نصيب موسى ديابي إلى جانب ثنائي القادسية محمد أبو الشامات وجاستون ألفاريز.

النصر يكتب التاريخ.. ورونالدو يقترب من المئوية

واصل النصر عروضه القوية بعدما عادل أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بالمسابقة محققًا الفوز الـ13 تواليًا في إنجاز يعيد إلى الأذهان نسخة الفريق الذهبية في 2014.

وفي ليلة استثنائية واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بوصوله إلى الهدف رقم 97 خلال 100 مباراة فقط في الدوري ليؤكد أنه لا يزال الرقم الأصعب في معادلة التهديف وأن نجم مانشستر يونايتد السابق أصبح أحد أعمدة الدوري السعودي.

الهلال.. ثبات رغم المطاردة

يواصل الهلال مطاردته للقمة بثبات رغم فارق النقاط الخمس مع المتصدر حيث حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام التعاون للمباراة السابعة على التوالي.

ولم تتوقف أرقام الزعيم عند هذا الحد إذ واصل تفوقه في المباريات التي يفتتح فيها التسجيل دون أي خسارة هذا الموسم في دلالة واضحة على قوته الذهنية وقدرته على حسم المواجهات في الأوقات الحاسمة.

توهج توني وكتابة التاريخ

واصل الأهلي نتائجه اللافتة مستفيدًا من تألق مهاجمه إيفان توني الذي رفع رصيده إلى 26 هدفًا ليقترب خطوة واحدة من معادلة الرقم التاريخي للنجم عمر السومة كأكثر لاعب أهلاوي تسجيلاً في موسم واحد.

كما دخل المدرب ماتياس يايسله تاريخ النادي بعدما أصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري المحترفين مع الراقي بوصوله إلى الفوز رقم 60 في موسم يؤكد فيه الفريق قوته خاصة على ملعبه.

الشباب والقادسية.. سلاسل متناقضة

من جانبه واصل الشباب تفوقه التاريخي أمام الرياض محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم (4 انتصارات و2 تعادلات) فيما تلقى القادسية خسارته الأولى تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز بعد سلسلة ذهبية استمرت 17 مباراة دون هزيمة (13 فوز و4 تعادلات) في إشارة إلى صعوبة الحفاظ على الاستقرار في ظل المنافسة الشرسة.

الاتحاد يفرض هيمنته

أكد الاتحاد تفوقه أمام الفرق الصاعدة مواصلًا سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ12 بينما سجل المدرب فتحي الجبال لحظة خاصة بعودته إلى منصات الدوري محققًا انتصاره رقم 83 والأول له مع الأخدود على حساب فريقه السابق الفتح.

نجوم يكتبون التاريخ

دخل كوستاس فورتونيس قائمة العظماء بعدما جمع بين 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في موسم واحد لينضم إلى نخبة من نجوم الدوري بينهم رونالدو ومحرز وجواو فيليكس ويؤكد أن الدوري السعودي أصبح وجهة حقيقية للنجوم العالميين.

الجماهير.. روح المنافسة

على صعيد الجماهير تصدرت مباراة النصر المشهد بحضور 26 ألف متفرج تلتها مواجهة الهلال والتعاون بـ11 ألف و391 مشجعًا ثم لقاء الأهلي وضمك بـ8 آلاف و719 مشجعًا فيما اختتم ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية القائمة بحضور 6 آلاف و228 متفرجًا لتؤكد الجماهير دورها الكبير في صناعة أجواء الإثارة داخل الملاعب.