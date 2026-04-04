جولة رسم الملامح فى الدوري السعودي .. الهلال يخطط لتضييق الخناق على الصدارة أمام التعاون.. والأهلي يواجه ضمك بشعار لا بديل عن الفوز

تتجه الأنظار الليلة إلى منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين حيث تشتعل المنافسة في القمة والقاع على حد سواء مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة واقتراب خط النهاية.

الهلال فى مهمة صعبة

ويستضيف الهلال نظيره التعاون على ملعب " المملكة أرينا " في مواجهة يدرك خلالها أصحاب الأرض أن أي نتيجة غير الفوز قد تعقد مهمتهم في سباق اللقب.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط فقط وهو فارق يمكن تعويضه لكنه قد يتسع في حال التعثر خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولات المقبلة.

ورغم الطموحات الكبيرة يعاني الفريق الأزرق من غيابات مؤثرة يتقدمها القائد سالم الدوسري الذي تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب إصابة في الركبة إلى جانب غيابات أخرى مثل محمد كنو والمدافع كاليدو كوليبالي وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي أمام تحدي حقيقي للحفاظ على توازن الفريق.

التعاون.. طموح المركز الخامس

في المقابل يسعى التعاون إلى مواصلة تمسكه بالمركز الخامس حيث يمتلك 45 نقطة ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

وأظهر الفريق الذي يقوده المدرب بيريكليس شاموسكا قدرته على مواجهة الكبار وكان قد فرض التعادل على الهلال في مواجهة سابقة هذا الموسم ما يمنحه دفعة معنوية قبل اللقاء.

الأهلي يبحث عن رد الاعتبار

وفي جدة يستضيف الأهلي نظيره ضمك على ملعب " الإنماء " في مباراة يسعى خلالها الفريق الأخضر إلى استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد الخروج من كأس الملك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطة ولا يزال ضمن دائرة المنافسة رغم ابتعاده بفارق خمس نقاط عن الصدارة ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي لا يحتمل فقدان النقاط.

ويدرك المدير الفني ماتياس يايسله جيدًا صعوبة المواجهة خاصة أن المنافس يقاتل من أجل البقاء وهو ما يفرض على فريقه التركيز الكامل لتجنب أي مفاجآت.

ضمك والهروب من الخطر

على الجانب الآخر يدخل ضمك اللقاء تحت ضغط كبير حيث يمتلك 22 نقطة فقط ويصارع للهروب من مراكز الهبوط.

ويعلم الفريق أن أي نتيجة إيجابية أمام الأهلي قد تكون نقطة تحول في مسيرته خاصة في ظل تقارب النقاط في قاع الجدول ما يمنح المواجهة طابعًا قتاليًا من جانب الضيوف.

صراع البقاء في نجران

وفي نجران يلتقي الأخدود مع الفتح في مباراة تحمل طابعًا خاصًا خاصة للمدرب فتحي الجبال الذي يواجه فريقه السابق.

ويحتل الأخدود المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ويواجه خطر الهبوط بشكل حقيقي ما يجعل المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة لإنعاش آماله في البقاء.

في المقابل يسعى الفتح صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة إلى تأمين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر من خلال تحقيق فوز ثمين يعزز حظوظه في البقاء.

ومع تبقي ثماني جولات فقط على نهاية الموسم تزداد حدة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين سواء في صراع القمة بين الهلال والنصر والأهلي أو في معركة الهروب من الهبوط.

الجولة الـ27 تبدو مهمة بكل المقاييس حيث قد تعيد رسم ملامح المنافسة وتحدد بشكل كبير اتجاهات الفرق في الأسابيع الأخيرة في موسم استثنائي لا يزال مفتوحًا على كافة الاحتمالات.