تغيير مواعيد مباريات الجولة 29 بالدوري السعودي

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد الجولة 29 ببطولة الدوري للموسم الجاري.

وجاء التعديل خاصة بالأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بغرض منح الراحة الكافية للفرق.

وتشمل التغييرات مباراة الفيحاء مع الأهلي، ومباراة الهلال مع الخلود، ومباراة الاتحاد مع نيوم.

وستقام هذه المباريات يوم 8 أبريل بدلا من 7 أبريل.

وأكدت رابطة الدوري السعودي استمرارها في تطبيق أعلى معايير تنظيم المسابقات، بما يحقق الانضباط في الجدولة ويضمن جودة المنافسة.

كما شددت على التزامها بدعم الأندية السعودية في مشاركاتها الخارجية، بالتنسيق المستمر مع جميع الأطراف، لضمان موسم متوازن يعكس قوة الدوري السعودي على كافة المستويات.